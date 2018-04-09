На Филиппинах поймали гигантского кальмара - ВИДЕО - ФОТО

Филиппинские рыбаки поймали огромного кальмара, длина которого составляет около 2,5 метра.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Rakyatku News.

Моллюск был выловлен около одного из островов провинции Тави-Тави. Как заявили местные рыбаки, раньше им не попадались такие крупные кальмары. На острове считают, что в будущем жителям Тави-Тави удастся поймать гигантских "родственников" моллюска.

"Это здоровый и молодой кальмар, мясо будет очень вкусным", - заметил один из рыбаков.

Улов столь крупных размеров привлек внимание местных жителей, которые сняли кальмара на видео. На ролике видно, что вокруг моллюска собралась целая толпа островитян, рассматривающих и фотографирующих добычу.

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