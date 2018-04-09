Потерявшая ноги в Ираке сенатор США стала матерью в 50 лет

9 апреля 2018 23:57

Американский сенатор Тэмми Дакуорт родила дочь в 50-летнем возрасте.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "Би-би-си".

Дакворт является первой женщиной с инвалидностью, которая была избрана в Сенат: она потеряла обе ноги во время службы в качестве пилота американского вертолета в Ираке в 2004 году.

Кроме того, она стала первой женщиной-сенатором, которая родил ребенка во время пребывания на посту.

В своем обращении Дакуорт поблагодарила свою семью и медицинскую команду.

"Родительство - это не просто проблема женщин, это экономическая проблема, она затрагивает всех родителей - как мужчин, так и женщин. Я не считаю себя уникальной, ведь есть миллиарды работающих родителей, и мои дети только мотивируют меня лучше делать мою работу", - сказала она.

Дакуорт отметила, что не может поверить, что является первой женщиной-сенатором, которая родила во время службы, назвала это признаком неравенства.

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