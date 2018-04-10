В Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль

10 апреля 2018 00:02

Один человек пострадал в результате обстрела легкового автомобиля в Назрановском районе Ингушетии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Вечером в понедельник в селении Экажево в Назрановском районе неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле, обстреляли автомашину "Лада-Приора". В результате находившийся в ней мужчина с огнестрельными ранениями доставлен в больницу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, нападавшие скрылись, сейчас ведется их поиск. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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