Принц Гарри и Меган Маркл попросили делать благотворительные взносы в честь их свадьбы
Принц Гарри и его невеста актриса Меган Маркл отказались от подарков на свадьбу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в заявлении королевской семьи.
"Принц Гарри и мисс Меган Маркл весьма благодарны за доброжелательность, проявленную к ним с момента объявления об их помолвке, и хотят, чтобы как можно больше людей испытали на себе это чувство. Поэтому они просят всех, кто пожелает принять участие в празднике, направить взнос в благотворительную организацию вместо того, чтобы отправлять свадебный подарок", - говорится в заявлении.
Там также указаны несколько фондов, которые пара выбрала для участия в акции.
Ранее стало известно, где пройдет свадьба пары.
Гости приглашаются на службу в часовню Святого Георгия и обед в зале Святого Георгия, который даст Ее Величество королева. Позже, тем же вечером, около 200 гостей приглашаются на прием во Фрогмор-хаузе, организованный принцем Уэльским.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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