Принц Гарри и Меган Маркл попросили делать благотворительные взносы в честь их свадьбы

Принц Гарри и его невеста актриса Меган Маркл отказались от подарков на свадьбу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в заявлении королевской семьи.

"Принц Гарри и мисс Меган Маркл весьма благодарны за доброжелательность, проявленную к ним с момента объявления об их помолвке, и хотят, чтобы как можно больше людей испытали на себе это чувство. Поэтому они просят всех, кто пожелает принять участие в празднике, направить взнос в благотворительную организацию вместо того, чтобы отправлять свадебный подарок", - говорится в заявлении.

Там также указаны несколько фондов, которые пара выбрала для участия в акции.

Ранее стало известно, где пройдет свадьба пары.

Гости приглашаются на службу в часовню Святого Георгия и обед в зале Святого Георгия, который даст Ее Величество королева. Позже, тем же вечером, около 200 гостей приглашаются на прием во Фрогмор-хаузе, организованный принцем Уэльским.