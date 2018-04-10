Белый дом обвинил Россию в нарушении обязательств по Сирии
10 апреля 2018 06:03 180
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Россия нарушила обязательства по ликвидации программы химического оружия в Сирии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.
"Теперь также ясно, что Россия нарушила свои обязательства гарантировать ликвидацию программы химического оружия сирийского режима", - сказала Сандерс.
Ранее в Госдепартаменте США также заявили, что Иран и Россия также несут ответственность за химатаку, которая якобы произошла в сирийском городе Дума.
Президент США Дональд Трамп, комментируя информацию о химатаке в Сирии заявил, что примет решение об ответе.
Американский лидер пообещал, что решение будет принято в ближайшие 24-48 часов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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