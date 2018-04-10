Белый дом обвинил Россию в нарушении обязательств по Сирии

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Россия нарушила обязательства по ликвидации программы химического оружия в Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.

"Теперь также ясно, что Россия нарушила свои обязательства гарантировать ликвидацию программы химического оружия сирийского режима", - сказала Сандерс.

Ранее в Госдепартаменте США также заявили, что Иран и Россия также несут ответственность за химатаку, которая якобы произошла в сирийском городе Дума.

Президент США Дональд Трамп, комментируя информацию о химатаке в Сирии заявил, что примет решение об ответе.

Американский лидер пообещал, что решение будет принято в ближайшие 24-48 часов.