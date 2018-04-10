Российские самолеты сблизились с эсминцем США у берегов Сирии
10 апреля 2018 07:29 105
Над американским эсминцем USS Donald Cook как минимум четыре раза пролетали российские боевые самолеты. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.
Согласно изданию, эсминец в данный момент находится на расстоянии в 100 км от сирийского города Тартус, где располагается военно-морская база России.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил "военными вариантами" ответа на химатаку в Сирии. Российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в сирийской Думе - сообщалось, что специалисты не обнаружили доказательств применения отравляющих веществ.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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