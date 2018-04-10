Си Цзиньпин: Экономическую глобализацию невозможно повернуть вспять

Экономическая глобализация - тренд современности, который нельзя повернуть вспять.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.

"Исходя из общего тренда мирового развития, экономическая глобализация - веяние времени, которое нельзя повернуть вспять. Основываясь именно на этом суждении, я в своем докладе к XIX съезду КПК подчеркнул, что Китай будет твердо придерживаться своей основополагающей политики по открытости внешнему миру, будет решительно работать над открытостью "ворот Китая". Я хочу всем четко сказать, что двери открытости Китая никогда не закроются, они лишь могут распахнуться еще шире", - заявил Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия Азиатского экономического форума в Боао.

Председатель КНР также объявил о ряде значительных мер по расширению доступа иностранного капитала на рынок Китая, которые власти страны намерены принять в этом году в рамках реализации политики реформ и открытости.