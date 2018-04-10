В Сирию может прибыть второй эсминец США в ближайшие дни

В ближайшие несколько дней в Средиземное море может прибыть еще один эсминец, в дополнение к присутствующему в регионе кораблю USS Donald Cook.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в военной сфере.

"У США уже есть один ракетный эсминец USS Donald Cook на востоке Средиземного моря, откуда он, по словам официальных лиц обороны, может нанести удар по любому месту в Сирии. Второй эсминец, USS Porter, может прибыть в регион в ближайшие дни", - отметили в издании.

Ранее СМИ сообщали, что российские самолеты сблизились с эсминцем USS Donald Cook у берегов Сирии.

Ранее также сообщалось, что голосование по резолюции США о химатаках в Сирии может пройти во вторник, 10 апреля. Президент США Дональд Трамп пригрозил "военными вариантами" ответа на химатаку и заявил, что у Соединенных Штатов есть "очень хорошие ответы" на вопрос, кто несет ответственность за применение химического оружия. Российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в сирийской Думе.