В центральной Италии произошло землетрясение
10 апреля 2018 09:00 86
Утром 10 апреля в центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 4,7, следует из данных геологической службы США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Эпицентр подземных толчков находился недалеко от селения Мучча в области Марке на глубине около 9 км. После первого сильного толчка последовали афтершоки магнитудой более 2,0.
В данный момент информации о жертвах и разрушениях нет. Сотрудники национальной службы гражданской обороны выясняют последствия землетрясения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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