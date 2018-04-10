В центральной Италии произошло землетрясение

10 апреля 2018 09:00

Утром 10 апреля в центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 4,7, следует из данных геологической службы США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эпицентр подземных толчков находился недалеко от селения Мучча в области Марке на глубине около 9 км. После первого сильного толчка последовали афтершоки магнитудой более 2,0.

В данный момент информации о жертвах и разрушениях нет. Сотрудники национальной службы гражданской обороны выясняют последствия землетрясения.

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