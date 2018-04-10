Утром 10 апреля в центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 4,7, следует из данных геологической службы США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эпицентр подземных толчков находился недалеко от селения Мучча в области Марке на глубине около 9 км. После первого сильного толчка последовали афтершоки магнитудой более 2,0.

В данный момент информации о жертвах и разрушениях нет. Сотрудники национальной службы гражданской обороны выясняют последствия землетрясения.