ЧП на фабрике в Турции, есть пострадавшие - ВИДЕО

На фабрике по производству зеркал в северо-западной турецкой провинции Текирдаг произошла утечка химического вещества. Об этом пишут во вторник турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается о 30 пострадавших работниках предприятия.

Все пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как критическое.

Ситуация с утечкой химвещества была взята под контроль.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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