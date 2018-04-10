Землетрясение разрушило колокольню в Италии

10 апреля 2018 11:59

Небольшая колокольня обвалилась в результате землетрясения в районе города Мучча на востоке Италии. Об этом сообщает во вторник агентство ANSA, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Данных о пострадавших и других разрушениях не приводится. По данным Национального института геологии и вулканологии, магнитуда подземного толчка, очаг которого залегал на глубине 9 км, составила 4,7. Эпицентр находился в 1,2 км к северу от города Мучча, где проживают около 900 человек.

Подземный толчок ощущался на всей территории Центральной и Восточной Италии, пострадавшей от ряда мощных землетрясений в 2016 году.

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