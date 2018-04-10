Сильный пожар в центре Москвы - ВИДЕО
10 апреля 2018 13:35 120
Появилось видео пожара в жилом доме в центре Москвы.
Как видно на кадрах ролика, который оказался в распоряжении РЕН ТВ, огонь практически полностью уничтожил квартиру в здании на Фрунзенской набережной, передает Day.Az.
Известно, что площадь возгорания составила порядка 20 квадратных метров.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Подробности произошедшего уточняются.
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