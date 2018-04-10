Сильный пожар в центре Москвы - ВИДЕО

10 апреля 2018 13:35

Появилось видео пожара в жилом доме в центре Москвы.

Как видно на кадрах ролика, который оказался в распоряжении РЕН ТВ, огонь практически полностью уничтожил квартиру в здании на Фрунзенской набережной, передает Day.Az.

Известно, что площадь возгорания составила порядка 20 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Подробности произошедшего уточняются.

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Нажмите на видео для просмотра:
Огонь практически полностью уничтожил квартиру в центре Москвы

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