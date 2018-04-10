В Чили произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на побережье центральной части Чили, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Толчки зафиксированы во вторник в 10.19 по времени UTC.

Эпицентр землетрясения располагался в 35 километрах к югу от чилийского города Овалье. Очаг находился на глубине 2 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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