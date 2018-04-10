В Сирии взорвалась многоэтажка с детьми,есть погибшие - ВИДЕО

В семиэтажном доме в сирийском Идлибе прогремел взрыв. Как сообщает агентство Anadolu, в результате ЧП погибло 28 человек, ещё 135 пострадали и получили травмы различной степени тяжести, передает Day.Az со ссылкой на 24.kz.

Отмечается, что состояние раненных при взрыве оценивается как тяжёлое, таким образом может увеличиться количество жертв.

Причина взрыва пока не установлена. На месте уже работают оперативные службы, сообщил глава правления гражданской обороны Идлиба Хадж Юсуф.

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