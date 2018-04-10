В России рухнула часть здания с офисами и магазином внутри - ВИДЕО

Днем в Кургане обрушились перекрытия между первым и вторым этажом трехэтажного здания по улице Бурова-Петров.

Как стало известно РЕН ТВ, в нем располагались офисы и продуктовый магазин "Магнит", передает Day.Az.

До приезда спасателей из здания вывели 33 человека.

По предварительным данным, никто не пострадал. Спасатели продолжают разбирать завалы, уточняя список арендаторов офисных помещений.

"Мы практически с уверенностью можем говорить, что людей в здании нет, но необходимо провести работы и лично убедиться в этом", - сказано в сообщении.

Около здания находятся 10 единиц техники и более 30 человек, в том числе и. о. начальника ГУ МЧС Станислав Носков и заместитель начальника ГУ МЧС по государственной противопожарной службе Алексей Ткачев.

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