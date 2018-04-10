В центре Москвы вспыхнул жилой дом - ВИДЕО

В центре Москвы вспыхнул жилой дом. Серьезный пожар унес жизнь человека. Из открытой форточки вырывались клубы густого черного дыма. На место прибыли пожарные, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Из соседней квартиры они спасли четырех человек. Остальные жильцы смогли выбраться сами. Соседи говорят, мужчина, в квартире которого вспыхнул огонь, любил выпить и, возможно, просто уснул с сигаретой.

"Были проблемы. Он постоянно орал, мы постоянно звонили в полицию. И даже уже знали, что это могло произойти. Говорили, говорили неоднократно. Бесполезно. В итоге вот что и произошло. Мы все чуть не сгорели", - сказал житель дома Александр Дорогомилов.

Также пострадала пожилая мать хозяина квартиры. Ее забрали в больницу. Спасатели не дали огню перекинуться в другие помещения. Теперь жильцы ждут, когда им разрешат вернуться домой.

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