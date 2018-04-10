В Иране заявили, что Израиль ответит за удар по сирийской авиабазе

Израилю придется ответить за ракетный удар по сирийской авиабазе, заявил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи по международным вопросам Али Акбар Велаяти.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В ночь на понедельник израильские ВВС атаковали авиабазу Тифор. По данным российского Минобороны, удар нанесли два истребителя F-15 - до цели долетели три ракеты, остальные пять были сбиты. В результате инцидента погибли несколько иранских советников, российские военные не пострадали.

Тегеран назвал случившееся нарушением суверенитета Сирии, которое противоречит всем международным нормам.

В феврале израильтяне уже бомбили базу T-4, где, как они утверждали, располагается иранский пункт управления беспилотниками. Тогда огнем с земли был сбит истребитель F-16, участвовавший в налете, - пилот и штурман успели катапультироваться. В ответ на потерю самолета израильские ВВС атаковали под Дамаском еще ряд объектов, включая батареи ПВО.

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