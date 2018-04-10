В Бельгии требуют запретить "Партию Ислама"

Целый ряд политиков и госчиновников в Бельгии призвали запретить "партию Ислама" после того как были обнародованы политические лозунги, под которыми эта организация намерена участвовать в коммунальных выборах в октябре этого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, руководители "Партии Ислама", зарегистрированной в 2012 году, в частности, обещают установить в Бельгии законы шариата, включая раздельный проезд для мужчин и женщин в городском транспорте.

Хотя бельгийские исламисты намерены в первую очередь бороться за представительство в местных органах власти во франкоязычном регионе Бельгии - Валлонии и двуязычном Брюссельском столичном регионе, их предвыборные лозунги подверглись осуждению в нидерландоязычной Фландрии.

Две входящие в правящую в Бельгии правительственную коалицию фламандские партии - националистической N-VA и либеральных демократов Open VLD, со своей стороны, заявили о намерении подготовить внесение изменений в конституцию Бельгии с целью введения запрета на регистрацию политических организаций экстремистского толка, подобных "партии Ислама". Фламандские политики считают необходимым внести поправки в конституцию до парламентских выборов в Бельгии в мае 2019 года.

На выборах в местные органы власти в 2014 году "партия Ислама" получила по одному мандату коммунального советника в брюссельских коммунах Моленбеек и Андерлехт, где высока доля мусульманского населения.

На предвыборные лозунги исламистов поспешил отреагировать госсекретарь Бельгии по делам миграции и вопросам убежища Тео Франкен, представляющий националистов N-VA.

"В мире, где правят законы шариата, женщины не имеют прав. И это начинается с сегрегации в общественном транспорте. Эта партия ИСЛАМ пробуждает во мне бунтаря", - написал он на своей странице в Twitter.

Между тем, лозунги "партии Ислама" не поддерживаются большинством мусульманского населения Бельгии. "Эти заявления не разделяет подавляющее большинство мусульман, и они не отражают видение большей частью мусульманского населения места женщины в политической системе", - заявила Изабель Прай, бывшая вице-президент исполкома мусульман Бельгии.

Опасение фламандских националистов

Глава партии националистов бельгийской Фландрии "Новый фламандский альянс" (N-VA) Барт Де Вейвер высказал обеспокоенность в связи со стремлением представителей мусульманского населения попасть во властные структуры и систему образования Бельгии.

После вхождения NVA в правящую в Бельгии с 2014 года правительственную коалицию и своего избрания губернатором второго по величине города королевства - Антверпена - Де Вейвер воздерживался от заявлений националистического характера.

В марте он заявил, что "мусульмане претендуют на место в общественном пространстве и образовании со своими внешними признаками веры".

В складывающейся ситуации лидер фламандских националистов винит политиков левого толка, находившихся ранее у власти в Бельгии, которые, с его слов, "хотели низвести христианство, но был принят ислам, и я называю это сдачей".

Против не все

Министр по делам государственной службы и бюджету Федерации Валлония-Брюссель социалист Андре Флао ранее предложил ввести преподавание арабского языка в школах франкоязычного сообщества Бельгии. По его словам, "это вопрос проявления уважения и новый шаг к совместному благополучному проживанию".

Согласно данным фламандского социолога Яна Хертонгена, мусульманское население Бельгии по состоянию на 1 января 2015 года насчитывало более 780 тысяч человек, или 7% от общей численности населения королевства. Наибольшее число мусульман (23,6%) проживает в Брюссельском столичном регионе, 4,9% - во франкоязычной Валлонии и 5,1% - в нидерландоязычной Фландрии.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook