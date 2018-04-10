Десятки мертвых гусей упали на американский город

На парковку в американском городе Айдахо-Фолс упали с неба несколько десятков мертвых гусей. Об этом сообщает телеканал Fox 13, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В департаменте охотничьих и рыбных ресурсов штата Айдазхо предположили, что птицы погибли от удара молнии во время сильного урагана. "Если бы птицы попали под град, они смогли бы опуститься и приземлиться в разных местах", - считает представитель ведомства Джейкоб Берл.

Он рассказал, что подобрал 48 белых гусей и три гуся Росса. Берл допустил, что птицы могли лететь в Канаду.

Белый гусь - перелетная птица, которая обычно гнездится в северо-западной Гренландии, северной Канаде и Северо-Восточной Сибири. Гуси Росса обитают на Аляске и на северо-западе Канады. На зиму они мигрируют на юг США и в Мексику, а к сезону размножения возвращаются обратно.

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