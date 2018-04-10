ООН: с начала года свои дома в Сирии покинули около 700 тыс. человек

Около 700 тыс. человек покинули с начала 2018 года свои дома в Сирии вследствие боевых действий. Сейчас более половины сирийцев - это беженцы и перемещенные лица. Об этом заявил в распространенном во вторник заявлении региональный координатор ООН по сирийскому кризису Панос Мумцис, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он призвал обеспечить защиту гражданскому населению страны.

"Я глубоко обеспокоен продолжающимся массовым перемещением вследствие боевых действий в стране почти 700 тыс. сирийцев с начала года", - отметил он. Мумцис напомнил, что внутри Сирии насчитывается 6,5 млн перемещенных лиц, еще 5,6 млн нашли приют в соседних государствах. "Более половины населения Сирии на настоящий момент является перемещенным, и оно нуждается в гуманитарной помощи и защите", - подчеркнул координатор.

В северо-западной части провинции Идлиб, продолжил Мумцис, вследствие недавних военных операций свои дома покинули, согласно поступившим сообщениям, более 400 тыс. человек. Еще более 133 тыс. сирийцев стали перемещенными лицами из-за боев в Восточной Гуте.

По словам Мумциса, он "глубоко обеспокоен ужасающими утверждениями о том, что химическое оружие было применено против гражданского населения в Думе". "Хотя ООН не в состоянии проверить эти сообщения, любое использование химического оружия, если это подтвердится, является отвратительным действием и требует тщательного расследования", - отметил координатор. Защита мирных жителей "должна оставаться в центре наших усилий", подчеркнул он.

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