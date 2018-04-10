Facebook объявила о вознаграждении за информацию о злоупотреблении данными пользователей

10 апреля компания Facebook запускает программу поощрения для лиц, сообщающих о злоупотреблении данными пользователей одноименной социальной сети. Об этом во вторник сообщил глава отдела по безопасности продукции компании Коллин Грин в официальном блоге Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Программа будет награждать людей, у которых есть информация из первых рук и доказательства того, что приложение, созданное на платформе Facebook, собирает данные пользователей и передает третьей стороне, чтобы [эти данные] были затем проданы, украдены или использованы в мошеннических целях либо для оказания политического влияния", - заявил он. Компания не указывает максимальную сумму вознаграждения, решение будет приниматься в зависимости от важности предоставленной информации, пояснил Грин, добавив, что пользователи, сообщавшие Facebook об обнаруженных ошибках в работе соцсети в рамках другой программы вознаграждения, получали за свои данные до $40 тыс.

В случае, если сообщение о злоупотреблении данными пользователей подтвердится, Facebook обязуется заблокировать приложение, нарушающее правила, и подать иск против компании, продающей или покупающей данные пользователей в случае необходимости. Компания также оповестит об утечке информации всех заинтересованных лиц.

Ранее в понедельник глава Facebook Марк Цукерберг провел ряд частных встреч с влиятельными членами Конгресса США в канун назначенных на вторник слушаний в сенате, на которых он должен давать показания. Facebook оказалась в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы для потенциального влияния на их голоса.

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