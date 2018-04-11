Ирак готов отразить возможные угрозы со стороны ИГ из Сирии

11 апреля 2018 00:02

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о готовности защитить страну в случае угрозы со стороны ИГ (террористическая группировка) из Сирии, говорится в заявлении премьер-министра, сделанном на пресс-конференции во вторник, передает РИА Новости.

"Я приму все меры, чтобы защитить Ирак в случае угрозы от ИГ из Сирии", - заявил аль-Абади.

Премьер также отметил, что был принят ряд мер для защиты границ, и ИГ не удастся снова проникнуть в Ирак.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил о победном завершении войны против ИГ, но позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми "спящими" ячейками.

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