Китай вернул в США тонны мусора
11 апреля 2018 12:18 164
Таможня китайского города Ханчжоу провинции Чжэцян заблокировала от ввоза в страну 469 тонн твердых отходов из США, которые запрещены к импорту в Китай, и постановила вернуть мусор обратно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа, передает Day.Az.
В конце 2017 года власти Китая приняли решение о запрете импорта в страну 24 видов твердых отходов в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды.
Сотрудники таможни обнаружили груз из США, который состоял из бумаги, смешанной с металлическими отходами и использованными бутылками для воды.
Таможенные власти потребовали от компаний вернуть мусор обратно в США в скорейшие сроки.
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