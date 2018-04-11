В Бразилии убиты 23 человека при попытке побега из тюрьмы - ВИДЕО

11 апреля 2018 11:45

В результате попытки побега из тюрьмы в штате Пара на севере Бразилии 10 апреля погибли по меньшей мере 23 человека. Об этом сообщил телеканал O Globo.

Группа вооруженных людей совершила нападение на тюрьму "Санта-Изабел", чтобы помочь сбежать заключенным. Между сотрудниками колонии и злоумышленниками завязалась перестрелка, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

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Среди жертв оказались 22 заключенных и один надзиратель. Еще несколько человек получили ранения. Ни одному заключенному не удалось сбежать.

Пользователи Twitter опубликовали видео с места событий после завершения перестрелки. На кадрах запечатлены несколько погибших.

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Нажмите на видео для просмотра:
При побеге из тюрьмы в Бразилии убиты 23 человека

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