В Бразилии убиты 23 человека при попытке побега из тюрьмы - ВИДЕО
В результате попытки побега из тюрьмы в штате Пара на севере Бразилии 10 апреля погибли по меньшей мере 23 человека. Об этом сообщил телеканал O Globo.
Группа вооруженных людей совершила нападение на тюрьму "Санта-Изабел", чтобы помочь сбежать заключенным. Между сотрудниками колонии и злоумышленниками завязалась перестрелка, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.
Сбежавший из Алькатраса преступник спустя 56 лет рассказал, как ему удалось обхитрить всех
Среди жертв оказались 22 заключенных и один надзиратель. Еще несколько человек получили ранения. Ни одному заключенному не удалось сбежать.
Пользователи Twitter опубликовали видео с места событий после завершения перестрелки. На кадрах запечатлены несколько погибших.
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