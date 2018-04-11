В Москве самосвал протаранил девять машин - ВИДЕО
11 апреля 2018 12:15 123
Самосвал протаранил девять машин на юго-западе Москвы, никто в результате происшествия не пострадал. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД, передает Day.Az.
По словам собеседника агентства, инцидент произошёл сегодня ночью на Профсоюзной улице.
"Самосвал допустил столкновение с девятью машинами. Пострадавших нет", - сообщил представитель ГАИ.
Каким образом произошло столкновение, в ведомстве не уточнили.
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