Третья авиакатастрофа за сутки: в Сербии упал военный самолет

Учебно-тренировочный легкий штурмовик SOKO G-4 Super Galeb упал в среду утром в районе села Ковачица на северо-востоке Сербии, сообщило министерство обороны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"По последней информации, двое пилотов катапультировались, на место происшествия направлена поисково-спасательная команда ВВС", - говорится в сообщении ведомства.

Минобороны отмечает, что учебный полет проводили пилоты Техническо-испытательного центра ВВС.

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