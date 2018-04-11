Неполадки с Ил-76 в Алжире начались на первой минуте полета - ВИДЕО
11 апреля 2018 15:32 128
Стало известно, что неполадки с Ил-76 в Алжире начались на первой минуте полета. Командир принял решение посадить машину на шоссе, но не дотянул до него, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
В результате все, кто находились в военном самолете, погибли. На его борту, по предварительным данным, было больше 200 человек.
Местные СМИ сообщают, что погибли как минимум 100 человек. Куда именно направлялся самолет и кого вез, сейчас выясняют.
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