Взрыв произошел на судостроительном заводе в Петербурге - ВИДЕО

По последней информации, один человек погиб, 11 пострадали при взрыве баллона внутри корабля на заводе в Петербурге. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Предварительно, погиб один человек. Еще 11 пострадали. У пострадавших ожоги и баротравмы", - рассказал источник, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Уточняется, что один человек скончался в карете скорой помощи, 10 госпитализированы. Один человек проходит амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что взрыв газового баллона произошел внутри корабля на судозаводе "Алмаз".

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