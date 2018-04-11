В России массово блокируют домен Google

Роскомнадзор приступил к массовой блокировке технического домена Google.

Согласно данным "Роскомсвободы", по решению Генпрокуратуры заблокировано 10 тысяч сайтов и IP-адресов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Постановление надзорного ведомства было вынесено 4 декабря 2015 года.

"В ближайшее время могут перестать частично или полностью открываться не только ресурсы Google, но и огромное количество сайтов в интернете, использующих ресурсы Google в качестве элементов сайта", - предположил IT-консультант и автор Telegram-канала "IT уголовные дела СОРМ россиюшка" Владислав Здольников.

В пресс-службе Роскомнадзора "Интерфаксу" объяснили, что блокировка осуществляется в связи с ограничением доступа к приложению Zello.

"Его включение в реестр запрещенных ресурсов не должно повлиять на работу других сервисов", - утверждает ведомство.

Технический домен googleusercontent.com используется как для служебного контента компании, так и для огромного числа сторонних сайтов, на которых установлены счетчики или компоненты Google.

Интернет-рацию Zello в России заблокировали в апреле 2017 года. Американский сервис не предоставил данные для включения в реестр организаторов распространения информации, как того требует российское законодательство.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook