В Турции откроется самая большая в мире мечеть - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
12 апреля 2018 10:04 2 206
11.04.2018
19:35
Самая большая в мире мечеть Чамлыджа откроется в Стамбуле в священный месяц мусульман рамадан - с 15 мая до 14 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на NewsTurk, передает Day.Az.
Издание отмечает, что строительные работы уже завершены и в данный момент заканчиваются внутренние отделочные работы и роспись стен.
Мечеть Чамлыджа занимает пятнадцать тысяч метров и сможет вместить до 50 тысяч человек. Четыре из шести минаретов достигают в высоту 107.1 метров, два оставшихся - 90 метров. Рядом с мечетью планируют открыть культурный центр, включающий галерею, библиотеку и конференц-залы.
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12.04.2018
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