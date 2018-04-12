В Турции откроется самая большая в мире мечеть - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

11.04.2018

19:35

Самая большая в мире мечеть Чамлыджа откроется в Стамбуле в священный месяц мусульман рамадан - с 15 мая до 14 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на NewsTurk, передает Day.Az.

Издание отмечает, что строительные работы уже завершены и в данный момент заканчиваются внутренние отделочные работы и роспись стен.

Мечеть Чамлыджа занимает пятнадцать тысяч метров и сможет вместить до 50 тысяч человек. Четыре из шести минаретов достигают в высоту 107.1 метров, два оставшихся - 90 метров. Рядом с мечетью планируют открыть культурный центр, включающий галерею, библиотеку и конференц-залы.

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12.04.2018

10:04

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