В Турции откроется самая большая в мире мечеть - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

12 апреля 2018 10:04

11.04.2018
19:35

Самая большая в мире мечеть Чамлыджа откроется в Стамбуле в священный месяц мусульман рамадан - с 15 мая до 14 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на NewsTurk, передает Day.Az.

Издание отмечает, что строительные работы уже завершены и в данный момент заканчиваются внутренние отделочные работы и роспись стен.

Мечеть Чамлыджа занимает пятнадцать тысяч метров и сможет вместить до 50 тысяч человек. Четыре из шести минаретов достигают в высоту 107.1 метров, два оставшихся - 90 метров. Рядом с мечетью планируют открыть культурный центр, включающий галерею, библиотеку и конференц-залы.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

-----------------
12.04.2018
10:04

Нажмите на видео для просмотра:

Самая большая в мире мечеть откроется в Турции

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az