Названы самые ожидаемые кинопремьеры весны и лета

Издание USA Today представило собранный на основе прогнозов кинокритиков топ-10 самых ожидаемых фильмов, премьера которых состоится весной и летом 2018 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Продолжение шпионской экшн-серии с Томом Крузом "Миссия невыполнима: Последствия" попало в список, как и "Восемь подруг Оушена" с Рианной и Кейт Бланшетт- женский вариант "Одиннадцати друзей Оушена".

Вселенная комиксов Marvel представлена сразу тремя супергеройскими фильмами: "Мстители: Война бесконечности", "Дэдпул 2" и "Человек-муравей и Оса".

Кинокомпания Walt Disney Pictures отмечена в списке двумя лентами - это спин-офф "Звездных войн" под названием "Хан Соло. Звездные войны: Истории" и готовящаяся к премьере анимационная картина "Суперсемейка 2". Две картины студии Universal также попали в топ - это продолжение мюзикла по песням ABBA "Mamma Mia! 2" и триллер о динозаврах "Мир юрского периода 2".

Единственный фильм в списке, который не является ни продолжением, ни спин-оффом - это хоррор "Реинкарнация".

Ранее журнал Esquire назвал лучшим фильмом начала года научно-фантастическую драму "Аннигиляция" Алекса Гарленда с Натали Портман.