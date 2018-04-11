Лидер сборной Египта опубликовал загадочный твит

Форвард "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах опубликовал загадочный твит. В своем Twitter форвард написал всего два слова: Wooooooow really? (Вау серьезно? - перевод).За два часа запись футболиста собрала более пяти тысяч комментариев, 23 тысячи ретвитов и 60 тысяч "лайков", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Мнения болельщиков о смысле сообщения египтянина разделились. Одни предположили, что он так запоздало отреагировал на сенсационную победу "Ромы" над "Барселоной" во вчерашнем матче Лиги чемпионов (3:0).

Другие высказали такую версию: недоумение Салаха могло быть связано с решением руководства английской Премьер-лиги засчитать еще один гол форварду "Тоттенхэма" Харри Кейну. Первый мяч в матче против "Сток Сити" (2:1) был сперва записан на Кристиана Эриксена, но сегодня был переписан на Кейна. В бомбардирской гонке Кейн - главный преследователь Салаха (26 голов против 29).

Отметим, что Мохамед Салах - лучший футболист Африки по итогам 2017 года. Африканская конфедерация футбола вручила награду лидеру сборной Египта в начале января.