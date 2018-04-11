Премьер Турции сравнил с уличной дракой ситуацию между Россией и США

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сравнил с уличной дракой ситуацию в отношениях России и США на фоне сирийского кризиса, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Посол России в Ливане Александр Засыпкин в среду заявил телеканалу "Аль-Манар", что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии. Позднее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. По его словам, РФ стоит подготовиться, потому что ракеты будут "хорошие, новые и "умные".

"Постоянные члены Совбеза ООН, обладая ядерным арсеналом, несут особую ответственность за то, что происходит в мире. В сети Twitter размещаются сообщения с взаимными угрозами. Одни заявляют о наличии "умных ракет". В ответ говорят об арсенале еще более продвинутых систем. Ситуация напоминает уличную драку", - сказал Йылдырым, выступая на Евразийском экономическом саммите в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал NTV.

По словам турецкого премьера, от противостояния двух держав страдает мирное население Сирии, в то время как "регион нуждается в сотрудничестве и восстановлении, а не в углублении противоречий".