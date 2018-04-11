Тереза Мэй готова присоединиться к ударам по Сирии без одобрения парламента
11 апреля 2018 22:38 175
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова присоединиться к военным действиям против "режима" президента Сирии Башара Асада, в качестве ответа на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на источник.
По данным издания, Мэй собирается принять данное решение без согласования с парламентом страны.
Как отмечается, решение премьера связано с тем, что она не хочет повторения химических атак в Сирии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!