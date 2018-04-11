Бывший глава мирового футбола выступил против системы видеопомощи арбитрам

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Зепп Блаттер поделился мнением об использовании системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, слова бывшего чиновника приводит BBC.

"Для такого консерватора в футболе, как я, VAR - это инновация, которая слишком быстро внедряется в спорт. Большинство судей никогда не имели дела с этой системой. Думаю, что внедрять ее на предстоящем чемпионате мира - не очень хорошая идея", - заявил Блаттер, добавив, что игроки и судьи не будут чувствовать себя комфортно.