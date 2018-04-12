Италия об участии в боевых действиях в Сирии

Италия никогда не принимала участие и не будет вовлечена в боевые действия в Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в среду вечером агентство Ansa со ссылкой на источники в итальянском правительстве.

"Италия, как известно, никогда не принимала участия в военных действиях в Сирии и всегда осуждала любое нарушение прав человека и каждый случай насилия в отношении мирного населения и считает неприемлемым использование химического оружия сирийским режимом", - говорится в сообщении.

Источники в правительстве также подчеркивают, что Италия не будет "напрямую вовлечена в действия" в Сирии.

При этом отмечается, что "в соответствии с международными соглашениями и двусторонними договоренностями Италия всегда оказывала поддержку союзническим силам для обеспечения их безопасности и защиты".

Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР. Потом он написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, которые будут "хорошими, новыми и "умными".

Ранее лидер партии "Лига" и кандидат в премьеры страны Маттео Сальвини потребовал от правительства Италии прояснить свою позицию относительно возможности военного вмешательства в Сирии.

В ответ на заявление Сальвини замглавы МИД Италии Винченцо Амендола отметил, что "Италия самым твердым образом осуждает применение химического оружия, которое считает военным преступлением и тяжелейшим нарушением международного права.

"C учетом этого Италия всегда находится бок о бок со своими традиционными союзниками: США, Францией и Великобританией", - заявил Амендола, слова которого приводит итальянский МИД.