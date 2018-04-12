Белый дом о возможности удара по российским силам в Сирии

Соединенные Штаты не исключают возможности удара по российским вооруженным силам в Сирии, заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Это означает, что все варианты рассматриваются", - ответила она на вопрос, что означают угрозы в адрес России, которые президент США озвучил в Twitter.

Она также сообщила, что американская разведка представила сведения, которые не позволяют усомниться в "причастности Дамаска и Москвы" к инциденту в Восточной Гуте.

В то же время Сандерс отметила, что удар остается "одним из вариантов действий" и президент еще может от него отказаться. Консультации с партнерами и союзниками США по этому вопросу еще продолжаются, добавила пресс-секретарь.

В среду президент США написал в Twitter, что России следует приготовиться к ракетной атаке на Сирию. Оружие, которое использует Вашингтон, будет "хорошим, новым и "умным", заявил хозяин Белого дома.

Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов предупредил, что системы ПВО будут сбивать американские ракеты и их носители, если в зоне предполагаемого удара по САР окажутся российские военнослужащие.