Белый дом о возможности удара по российским силам в Сирии
Соединенные Штаты не исключают возможности удара по российским вооруженным силам в Сирии, заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Это означает, что все варианты рассматриваются", - ответила она на вопрос, что означают угрозы в адрес России, которые президент США озвучил в Twitter.
Она также сообщила, что американская разведка представила сведения, которые не позволяют усомниться в "причастности Дамаска и Москвы" к инциденту в Восточной Гуте.
В то же время Сандерс отметила, что удар остается "одним из вариантов действий" и президент еще может от него отказаться. Консультации с партнерами и союзниками США по этому вопросу еще продолжаются, добавила пресс-секретарь.
В среду президент США написал в Twitter, что России следует приготовиться к ракетной атаке на Сирию. Оружие, которое использует Вашингтон, будет "хорошим, новым и "умным", заявил хозяин Белого дома.
Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов предупредил, что системы ПВО будут сбивать американские ракеты и их носители, если в зоне предполагаемого удара по САР окажутся российские военнослужащие.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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