Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала приказ направить британские подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным газеты, Мэй созвала срочное совещание кабинета, прервав пасхальные каникулы министров. При этом удар по Сирии может быть нанесен уже в четверг, 12 апреля, вечером.

Ранее СМИ сообщили, что Мэй готова присоединиться к военным действиям против "режима" президента Сирии Башара Асада, в качестве ответа на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе.

Несмотря на заявления о химатаке в сирийской Думе, российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в этом районе - сообщалось, что специалисты не обнаружили доказательств применения отравляющих веществ.