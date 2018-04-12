Гол Роналду в добавленное время вывел «Реал» в полуфинал Лиги чемпионов

"Реал" на своем поле уступил "Ювентусу" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и завершилась со счётом 3:1 в пользу туринцев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На 2-й минуте Сами Хедира подбежал к краю штрафной мадридцев и сделал подачу на дальнюю штангу, где без опеки оказался Манджукич, точно пробивший в угол ворот. На 37-й минуте хорватский нападающий оформил дубль после навеса Штефана Лихтштайнера. Третий мяч забил Блез Матьюди, обыгравший голкипера "Реала" Кейлора Наваса.

На 93-й минуте красную карточку получил Джанлуиджи Буффон, который покинул поле. Арбитр Майкл Оливер назначил в ворота "Ювентуса" пенальти, который успешно реализовал Криштиану Роналду.

Напомним, первый матч в Турине завершился со счетом 3:0 в пользу "сливочных". Таким образом, "Реал" отправляется в полуфинал турнира, а "Ювентус" завершает своё выступление в еврокубках в нынешнем сезоне.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

"Реал Мадрид" (Мадрид, Испания) - "Ювентус" (Турин, Италия) - 1:3

Голы: 0:1 - Манджукич, 2; 0:2 - Манджукич, 37; 0:3 - Матюиди, 60; 1:3 - Роналду, 90+7 (пен)

Удаления: нет - Буффон, 90+3