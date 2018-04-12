Зидан назвал выход «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов заслуженным

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зиданпрокомментировал результат ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "Советский спорт".

"Я рад, потому что по итогам 180 минут "Реал" заслуженно проходит дальше. У нас было больше голевых моментов. Это - футбол, и он прекрасен. Если в гостях мы выглядели блестяще, то сегодня было все наоборот. Мне сказали, что пенальти очевидный. Хотя сам я этот эпизод не видел", - цитирует Зидана Mundo Deportivo.



Ранее "Реал" уступил "Ювентусу" со счетом 1:3, но за счет победы 3:0 в первом матче мадридский клуб прошел дальше.