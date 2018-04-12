В Сенате США обсудят кандидатуру нового госсекретаря

Кандидатуру нового Госсекретаря обсудят сегодня в Сенате США. На этот пост президент Дональд Трамп предложил Майка Помпео, который больше года руководил ЦРУ, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Проблем с утверждением Майка Помпео не ожидается. Глава сенатского комитета по международным делам Боб Коркер говорил, что в палате не видят препятствий для положительного решения.

Сам кандидат должен ответить на вопросы сенаторов, дальше голосование в комитете и еще одно в сенате. Причем, в обоих случаях требуется простое большинство.