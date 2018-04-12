Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Сирии
12 апреля 2018 06:44 155
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Anadolu.
"Эрдоган и Трамп обсудили последние события в Сирии во время телефонного разговора", - говорится в сообщении агентства. Деталей беседы не приводится.
Трамп прокомментировал в среду в Twitter сообщения о том, что Россия готова сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. По его словам, России стоит "приготовиться, потому что ракеты прилетят", и они будут "хорошие, новые и "умные". При этом на момент твита никакого решения об ударе по Сирии принято не было, тем более о ракетном ударе, это и повергло в изумление помощников президента, сообщает CNN.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
07:15 104
Китай открывает свои финансы миру
-
11 Апр. 09:57 20 257
-
11 Апр. 21:01 6 105
-
00:41 5 915
-
11 Апр. 19:06 4 865
-
11 Апр. 20:00 4 722