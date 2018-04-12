Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Anadolu.

"Эрдоган и Трамп обсудили последние события в Сирии во время телефонного разговора", - говорится в сообщении агентства. Деталей беседы не приводится.

Трамп прокомментировал в среду в Twitter сообщения о том, что Россия готова сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. По его словам, России стоит "приготовиться, потому что ракеты прилетят", и они будут "хорошие, новые и "умные". При этом на момент твита никакого решения об ударе по Сирии принято не было, тем более о ракетном ударе, это и повергло в изумление помощников президента, сообщает CNN.