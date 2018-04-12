Майк Помпео: Трамп намерен исправить "вопиющие ошибки" соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп намерен исправить "вопиющие ошибки" соглашения по атому с Ираном.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео.

"Президент Трамп готов к работе с нашими партнерами над пересмотром Всеобъемлющего плана действий с тем, чтобы исправить его наиболее вопиющие ошибки. Если меня утвердят (на посту госсекретаря), то для меня немедленно станет личным приоритетом работа с этими партнерами с тем, чтобы посмотреть, достижимо ли такое исправление. Ставки высоки для всех, особенно для Ирана", - говорится в письменных показаниях Помпео конгрессу, которые распространил Белый дом.

По словам Помпео, Иран "заплатил слишком малую цену за свое опасное поведение".

"Мы не можем позволить, чтобы "ядерное" досье помешало нам действовать против кибератак Ирана или его действий по поставкам ракет хуситам для атак на Саудовскую Аравию и американцев, которые ездят в Саудовскую Аравию. Действия Ирана в Сирии, Ираке и Ливане угрожают самому существованию Израиля, а глобальный масштаб действий "Хезболлах" угрожает нам в нашей стране", - заявил Помпео.