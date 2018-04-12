Советник Асада рассказала о планах сирийской армии

Советник президента Сирии Бусейна Шаабан назвала действия Запада в отношении САР психологической войной и заявила, что после освобождения Восточной Гуты армия САР планирует освободить всю оставшуюся часть страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Следующим этапом после освобождения Гуты является освобождение каждой песчинки сирийской земли", - сказала Шаабан в интервью телеканалу "Аль-Маядин".

Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. Президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР.

По словам Шаабан, то, что сейчас происходит, - это "психологическая война, через которую Запад хочет показать силу после своего провала".

Советник отметила, что координация между Россией, Сирией, Ираном и ливанской "Хезболлах" полноценна, и этого боится Запад.

"Мы не боимся войны и будем к ней готовы, если она случится. Правила ведения войны изменились в пользу Дамаска. И мы сегодня в лучшей форме, чем были раньше", - добавила она.

Дума остается последним оплотом террористов в Восточной Гуте. Благодаря достигнутым ранее соглашениям под контролем военной полиции РФ и Сирии из Думы удалось вывести в провинцию Идлиб всех боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман" и их семьи, ранее последний захваченный город в Гуте покинули несколько групп боевиков "Джейш аль-Ислам" в Джараблус.

С 12 апреля в Думу для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению вводятся подразделения российской военной полиции.