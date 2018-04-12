Китай открывает свои финансы миру

Китай, который намерен открыть рынки, также будет непрерывно увеличивать степень открытости национальной финансовой системы. Но при этом ужесточится контроль над возможными рисками.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на Азиатском экономическом форуме в Боао председатель Народного банка Китая (НБК) И Ган.

"Я хотел бы поговорить о нашей политике открытости в сфере финансов, ... которую сейчас проводят НБК и все институты финансового контроля, исходя из распоряжений Госсовета КНР. Наблюдается заметное увеличение степени открытости соответствующей сферы национальной экономики, повышается ее конкурентоспособность", - заявил И Ган.

И Ган подчеркнул, что в ближайшем будущем НБК планирует проводить политику по отношению к финансовому сектору в соответствии с тремя основополагающими принципами: продвижение реформ открытости; оптимизация контроля над рисками; уменьшение дискриминации по отношению к иностранцам.

"Мы уделим большое внимание управлению рисками - таким образом, чтобы эффективность контроля в сфере финансов соответствовала степени ее открытости. Валютные механизмы будут реформироваться параллельно с преобразованиями по увеличению конвертируемости счетов движения капитала", - пояснил председатель НБК.

Он добавил, что иностранные компании, намеревающиеся осуществлять бизнес в Китае, будут обладать правами наравне с китайскими предприятиями.

"Одновременно все более четкой регламентации подвергнется перечень правомерных и недопустимых действий", - резюмировал И Ган.

Как сообщалось, за следующие пять лет Китай планирует импортировать продуктов и услуг на сумму более 10 трлн долларов. При этом более 80 стран и международных организаций подписали с Китаем документы о сотрудничестве в рамках экономической инициативы "Один пояс, один путь".