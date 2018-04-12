Глава МВФ о решении включить юань в корзину валют организации

Включение юаня в корзину специальных прав заимствования (SDR) МВФ было обоснованным решением, уровень интернационализации китайской валюты будет расти.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об эттом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в интервью изданию South China Morning Post.

"Уровень интернационализации китайской валюты немного снизился, но в настоящий момент он вновь начинает расти, и ожидается, что этот рост продолжится", - заявила Лагард.

Она отметила, что "решение о включении юаня в корзину специальных прав заимствования МВФ было обоснованным".

По ее словам, факт признания юаня МФВ поспособствовал тому, что центробанки и другие финансовые операторы стали рассматривать юань "как одну из валют международного значения".

Исполнительный совет МВФ в ноябре 2015 года принял решение с 1 октября 2016 года включить юань в корзину SDR, в которую уже входят доллар, евро, фунт стерлингов и иена. Решение фонда совпало с ожиданиями международных аналитиков и экспертов, которые давно говорили о необходимости признания роли Китая в глобальной торговле. Народный банк Китая приветствовал решение МВФ, назвав его признание результатом экономического развития и политики реформ и открытости Китая.

SDR являются международным резервным активом, созданным МВФ в 1969 году в дополнение к официальным резервам своих стран-членов.