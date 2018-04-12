В Мексике нашли зверски убитой женщину-политика

Кандидат в депутаты от Мексиканской экологической зеленой партии (исп. PVEM) в штате Мичоакан стала жертвой неизвестных преступников. Тело 25-летней Марибель Барахас с ножевыми ранениями было найдено на одном из ранчо в районе Тьерра-Кальенте

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

"Мы скорбим в связи с этой утратой и выражаем наши самые искренние соболезнования и солидарность членам семьи и друзьям [Барахас]", - говорится в обнародованном в среду заявлении PVEM. Политическая организация выразила надежду на то, что власти быстро прояснят обстоятельства случившегося и гарантируют безопасность всем кандидатам на различные выборные посты.

По данным МВД Мекcики, порядка 30 политиков были убиты в стране в ходе избирательного процесса, который начался в прошлом году и завершится 1 июля. Организация американских государств в середине марта выразила крайнюю озабоченность в связи с этим, а ее генеральный секретарь - Луис Альмагро - назвал происходящее "абсолютно неприемлемым".

Мексика 1 июля текущего года изберет президента, 128 сенаторов и 500 депутатов нижней палаты парламента. Кроме того, в стране пройдут выборы губернаторов и глав муниципалитетов.