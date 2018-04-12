В Японии автомобиль врезался в толпу школьников
12 апреля 2018 07:13 83
Автомобиль врезался в толпу учеников младших классов в японском городе Комаки (префектура Айти). Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что двух детей госпитализировали с переломами и травмами средней тяжести. Полиция задержала 22-летнего мужчину, находившегося за рулем транспортного средства. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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