В Японии автомобиль врезался в толпу школьников

12 апреля 2018 07:13

Автомобиль врезался в толпу учеников младших классов в японском городе Комаки (префектура Айти). Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что двух детей госпитализировали с переломами и травмами средней тяжести. Полиция задержала 22-летнего мужчину, находившегося за рулем транспортного средства. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

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