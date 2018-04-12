Майкл Помпео заявит Сенату о завершении "мягкой политики" в отношении РФ

Кандидат на пост госсекретаря США Майкл Помпео расскажет в четверг на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, что мягкая политика США в отношении России "теперь завершилась".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенных в среду Белым домом выдержках из текста будущего выступления Помпео.

"Россия продолжает действовать агрессивно благодаря многолетней мягкой политике [США] в отношении этой агрессии. Теперь она завершилась", - отмечается в документе. Бывший конгрессмен (от штата Канзас) и экс-глава ЦРУ напомнит, что США "восстанавливают свой военный потенциал" и "проводят модернизацию ядерных средств сдерживания".

"Мы наложили жесткие санкции и выслали из США больше российских дипломатов и сотрудников разведки, чем когда-либо с холодной войны", - сказано в тексте выступления. Там отмечается, что Вашингтон "вооружает храбрых молодых мужчин и женщин, сопротивляющихся российскому экспансионизму на Украине и в Грузии".

"Но действия нынешней администрации ясно дают понять, что стратегия национальной безопасности президента [США Дональда] Трампа совершенно справедливо определила Россию как опасность для нашей страны. Наша дипломатическая работа с Россией будет сложной, но, как и во время предыдущих конфронтаций с Москвой, должна продолжаться", - считает Помпео.