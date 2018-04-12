Спутники зафиксировали исчезновение российских кораблей с сирийский базы Тартус - ФОТО

Компания Image Satellite Internacional опубликовала спутниковые снимки, из которых следует, что большинство российских боевых кораблей покинули сирийский порт Тартус, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На одном из снимков видны семь кораблей, два противодиверсионных катера и две дизельные подводные лодки, стоящие в порту. На втором снимке, который датирован 11 апреля, в порту видна только одна подводная лодка.

"Исчезновение большинства кораблей ВМФ России из порта Тартус, Сирия. В данный момент эти исчезнувшие корабли ВМФ развернуты в море в связи с возможными ударами. Осталось только одна подводная лодка", - говорится в комментарии к фотографиям.